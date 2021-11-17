ÇORLU'DA BU YIL 2 HASTANIN ORGANLARI BAĞIŞLANDI - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Mustafa Doğan, bu yıl içinde beyin ölümü gerçekleşen sadece 2 hastanın organlarının bağışlandığını belirterek, vatandaşlardan organ bağışında bulunmalarını istedi.

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Mustafa Doğan, bu yıl içinde hastanelerinde tedavi gören 8 hastanın beyin ölümü gerçekleştiğini söyledi. Bu hastaların yakınlarıyla organlarını bağışlamaları konusunda görüşme yaptıklarını belirten Doğan, sadece 2 hastanın yakınlarının organ bağışında bulunduğunu kaydetti. Bu kişilerden alınan 2 böbrek ve 1 akciğerin başka hastalara umut olduğunu ifade eden Doğan, "2021 yılında yoğun bakımda tedavi görmekte olan hastaların 8 tanesinde beyin ölümü gerçekleşti. Biz bu 8 hastanın yakınlarıyla organ bağışı konusunda görüşme yaptık. Yalnızca bunlardan 2 tanesini ikna edebildik. İki kişi diğer hastaların vücudunda hayat bulmak üzere bağışladı. Eğer beyin ölümü gerçekleşme riski var ise ya da gerçekleşmiş ise biz hasta yakınlarıyla organ nakli mutlak suretle görüşme gerçekleştiriyoruz. Hastanemizde de bununla ilgili olarak kurulmuş bir ekibimiz mevcuttur" dedi

Vatandaşları organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet eden Doğan, "Başka insanlara hayat vermek için organ bağışına önem vermeliyiz" dedi.