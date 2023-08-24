Çorlu'da Budama İşinde Kaza: İşçinin Bacağına Demir Saplandı - Son Dakika

Çorlu'da Budama İşinde Kaza: İşçinin Bacağına Demir Saplandı

Çorlu\'da Budama İşinde Kaza: İşçinin Bacağına Demir Saplandı
Son Güncelleme: 24.08.2023 10:37

Tekirdağ Çorlu'da bir belediye işçisi, cami avlusunda ağaç budama işi sırasında dengesini kaybederek düştü. Düşme sonucunda işçinin bacağına demir çubuk saplandı. Olayın ardından yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da cami avlusunda budamak için çıkığı ağaçta dengesini kaybederek düşen belediye işçisinin bacağına demir çubuk saplandı.

Reşadiye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Süleymaniye Camii'ndeki ağaçları budamaya gelen Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Onur A., çıktığı ağaçta ayağının kayması nedeniyle dengesini kaybetti.

Korkuluk demirlerinin üzerine düşen Onur A.'nın bacağına demir saplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı işçi ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çorlu'da Budama İşinde Kaza: İşçinin Bacağına Demir Saplandı - Son Dakika
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