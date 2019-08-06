Çorlu'da büyük baş kurbanlık alana kesim bedava

Çorlu
ilçesinde büyük baş kurbanlık hayvan satan bir esnaf, kendisinden kurbanlık dana alana ücretsiz kesim hizmeti vermek için kampanya başlattı.
Hıdırağa Mahallesi'nde belediye tarafından kurulan büyükbaş kurbanlık hayvan pazarında kurbanlık satış çadırı açan Hüseyin Akbaş
, bayrama sayılı günler kala satış yapmak için kampanya düzenliyor.
Kendisinden kurbanlık büyükbaş hayvan alan müşterilerine yaklaşık 500 liralık bir maddi değeri bulunan kesim işlemini ücretsiz yapacağını taahhüt eden Akbaş, herkesi kurbanlık pazarına davet etti.
Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardan bu yana hayvancılık yaparak geçimini sağladığını belirterek, "Uzun yıllardır bu bölgede hayvancılık yapıyorum. Kurban kesmek bir ibadet. İnsanlar ibadetlerini yaparken biz de onlara bir nebze maddi yardımda bulunmak için böyle bir kampanya başlattık" dedi.
Bu yıl, önceki yıllara göre büyükbaş hayvanlık satışlarının beklenenden daha iyi olduğunu ifade eden Akbaş, önceki yıllarda son güne kadar bekleyen müşterilerinin bu yıl daha bayramdan bir hafta önce pazarlıklarını yaparak kurbanlıklarını ayırttığını dile getirdi.
Akbaş, kampanyaya ilginin büyük olduğunu da kaydederek şunları kaydetti:
"Bu yıl müşterilerimize çok güzel bir kampanya sunduk. Bundan önceki yıllarda bu uygulamayı yapmamıştık ama bu yıl kampanyamız çok güzel bir ilgi ile karşılandı. Bizden kurbanlık büyükbaş hayvan alan müşterilerimizin piyasada yaklaşık 500 liraya yaptıracağı kesim ve parçalama işlerini tamamen ücretsiz olarak yapacağız. Bu vesile ile kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen müşterilerimize maddi bir destek sağlayacağız."