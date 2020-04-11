Çorlu'da caddeler köpüklü su ve dezenfektanla yıkandı - Son Dakika

48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanan şehitlerden biri olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde boş kalan cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından köpüklü ve dezenfektanlı su ile temizledi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan 50 kişilik ekip tanker ve temizlik araçlarının da yer aldığı 13 araç desteği ile Çorlu'nun en uzun caddesi olan Omurtak Caddesi'nde Atatürk ve Cumhuriyet Meydanı ile Adnan Doğu Caddesi'nde yıkama ve temizlik çalışması yaptı.



Çalışmaların sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de süreceği kaydedildi. - TEKİRDAĞ