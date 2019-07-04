Çorlu'da cinayet - TEKİRDAĞ
46 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Olay yerinden görüntüler TEKİRDAĞ - Çorlu ilçesinde, bir kişi eşinin amcası tarafından sokak ortasında tabancayla başından vurularak öldürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:54 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Olay yerinden görüntüler
TEKİRDAĞ - Çorlu
ilçesinde, bir kişi eşinin amcası tarafından sokak ortasında tabancayla başından vurularak öldürüldü.
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