Son Dakika Haberleri: Çorlu'da cinayet - TEKİRDAĞ
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Çorlu'da cinayet - TEKİRDAĞ

46 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Olay yerinden görüntüler TEKİRDAĞ - Çorlu ilçesinde, bir kişi eşinin amcası tarafından sokak ortasında tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Çorlu'da cinayet - TEKİRDAĞ, System.String[]
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Olay yerinden görüntüler
TEKİRDAĞ - Çorlu ilçesinde, bir kişi eşinin amcası tarafından sokak ortasında tabancayla başından vurularak öldürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:54 Kaynak: AA
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