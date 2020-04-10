Çorlu'da, Cumhuriyet Meydanı yayalara kapatıldı - Son Dakika

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Çorlu'da, Cumhuriyet Meydanı yayalara kapatıldı
6 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronovirüs tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı vatandaşların giriş ve çıkışlarına kapatıldı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronovirüs tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı vatandaşların giriş ve çıkışlarına kapatıldı.
İlçede belediye binası önünde bulunan Cumhuriyet Meydanı, zabıta ekiplerince emniyet şeridi çekilerek vatandaşların giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için yayalara kapatılan meydanda ekipler bu kurala uymayan 25 kişiye ise para cezası uyguladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:16 Kaynak: DHA
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