Çorlu'da doktorun darbedildiği iddiası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadına, denetimli serbestlik tedbiri uygulandı.

Fidanlık Aile Sağlığı Merkezinde görevli kadın doktor E.O'yu darbettiği iddia edilen N.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliye, nöbetçi mahkemece denetimli serbestlik tedbiri uygulandı.

Haftada 5 gün karakolda imza verecek N.P, tutuksuz yargılanacak.

Olay

İddiaya göre, 5 Eylül'de Fidanlık Aile Sağlığı Merkezine gelen N.P, diş ağrısı nedeniyle kadın doktor E.O'dan antibiyotik yazmasını istemişti.

E.O, muayene olması ve teşhis konabilmesi için kendisini uzman hekime sevk edebileceğini belirtmiş, kadın hasta talebinin karşılanmaması üzerine doktoru darbetmişti.

Daha sonra şüpheli, aile sağlığı merkezinden uzaklaşırken doktor E.O, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerine N.P'den şikayetçi olmuştu.