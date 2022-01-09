Çorlu'da düzenlenen U23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen U23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.

Çorlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve iki gün süren şampiyonaya, 30 ilden, 125 sporcusu katıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi ve 15-17 Yaş Altı Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Fatih Kobal, AA muhabirine, amaçlarının güreşi tabana yaymak olduğunu söyledi.

Güreşi, gençler arasında daha sevilen ve popüler hale getirmek istediklerini ifade eden Kobal, "Yaptığımız bu organizasyonda madalya alan kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Türk güreşini şu anki yerinden biraz daha yukarıya taşımaya gayret gösteriyoruz. Gençlerimizi özellikle de internet, telefon ve zararlı alışkanlıklardan güreş ile uzak tutmaya çalışıyoruz. Çorlu'da çok güzel bir şampiyona oldu. Ayrıca Çorlu'lu güreşçiler takım olarak Türkiye ikincisi oldu. Derece alan alamayan bütün kardeşlerimi kalben tebrik ediyorum." dedi.

Şampiyona sonunda çeşitli kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.