Çorlu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Çorlu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

21.01.2021 21:15
Çorlu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik iki ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlar kapsamında yapılan baskınlarda toplam 171 paket satışa hazır eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili R.A. ve B.A gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu, Tekirdağ, Hisarcık, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorlu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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