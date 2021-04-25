Çorlu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Çorlu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda şüphelilerin üzerlerinde ve çevredeki metruk binalarda yapılan aramada toplam136 gram eroin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 905 lira ele geçirildi. Olayla ilgili S.E. G.E. ve Ş.T gözaltına alındı.

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