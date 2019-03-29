Son Dakika Haberleri: Çorlu'da Ev Yangını: 1 Ölü

Çorlu'da Ev Yangını: 1 Ölü

1 saat önce

Çorlu'da bir evde çıkan yangında, içeride bulunan kişi hayatını kaybetti.

Çorlu'da Ev Yangını: 1 Ölü, System.String[]
Çorlu'da bir evde çıkan yangında, içeride bulunan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Şiringöl'ün (47), Şehit Astsubay Çavuş Arif Çekiççioğlu Sokak'ta yalnız yaşadığı tek katlı evde yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken evde yapılan incelemede, Şiringöl'ün cesedi bulundu.

İncelemenin ardından Şiringöl'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yangına, söndürülmemiş sigaranın yol açtığı tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:47 Kaynak: AA

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