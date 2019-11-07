Son Dakika Haberleri: Çorlu'da fuhuş operasyonu
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Çorlu'da fuhuş operasyonu

7 saat önce

Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Çorlu'da fuhuş operasyonu, System.String[]

Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda fuhuş yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:00 Kaynak: AA
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