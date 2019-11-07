Çorlu'da fuhuş operasyonu
7 saat önce
Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:00 Kaynak: AA
Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda fuhuş yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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