Çorlu'da fuhuş operasyonu

Operasyonda fuhuş yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bazı adreslere operasyon düzenledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Avcılar'da 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan servis şoförü: Önümde çocuk olduğunu görmemiştim