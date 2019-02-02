Çorlu'da Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı
18 dakika önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonda fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlamasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonda fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlamasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Muhittin Mahallesi'nde önceden belirlenen bir adreste para karşılığı fuhuş yapıldığını tespit eden Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri evde yaptıkları kontrolde 1'i yabancı uyruklu 2 erkek şahıs ile yabancı uyruklu 1 kadın olduğunu belirledi. Polis
ekipleri G.Ç., R.A. ve R.G. adlı zanlıları gözaltına aldı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken yabancı uyruklu kadın ise göç idaresi kurumuna teslim edildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:15 Kaynak: İHA
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