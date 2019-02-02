Son Dakika Haberleri: Çorlu'da Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı

Çorlu'da Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı

18 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonda fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlamasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonda fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlamasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Muhittin Mahallesi'nde önceden belirlenen bir adreste para karşılığı fuhuş yapıldığını tespit eden Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri evde yaptıkları kontrolde 1'i yabancı uyruklu 2 erkek şahıs ile yabancı uyruklu 1 kadın olduğunu belirledi. Polis ekipleri G.Ç., R.A. ve R.G. adlı zanlıları gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken yabancı uyruklu kadın ise göç idaresi kurumuna teslim edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:15 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa
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