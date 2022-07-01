Olayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü Ersun, "Ben yeşil ışıkta geçtim ve normal hızda seyrederken geldi benim önüme çıktı. Orada birisi görmüş motosikletlinin kırmızı ışık ihlali yaptığını söylediler" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Çorlu'da gece yarısı feci kaza: 2 yaralı - Son Dakika

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