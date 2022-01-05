Çorlu'da geçen yıl uyuşturucu suçundan 225 kişi tutuklandı - Son Dakika

Çorlu ilçesinde 2021 yılında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 225 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Çorlu genelinde 521 şüpheli hakkında 462 soruşturma yapıldı.
Soruşturmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'ne hitaben 169 iddianame düzenlendi, bu dosyalardan 225 kişi tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen yıl uyuşturucu kullanmak suçundan 1236 şüpheli hakkında toplam 1401 soruşturma yapıldı.
Kaynak: AA
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