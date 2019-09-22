Son Dakika Haberleri: Çorlu'da geri dönüşüm deposunda yangın
Son Dakika Güncel Haber

Çorlu'da geri dönüşüm deposunda yangın

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geri dönüşüm için toplanan hurda malzemelerin depolandığı eski bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı.

Çorlu'da geri dönüşüm deposunda yangın, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geri dönüşüm için toplanan hurda malzemelerin depolandığı eski bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki Çorlu Tren İstasyonu yakınındaki boşaltılmış eski bir fabrika binasında yangın çıktı. Geri dönüşüm deposu olarak kullanılan binanın bahçesindeki hurda malzemelerden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri üç ayrı itfaiye aracı ile yangına müdahale ederek söndürdü. Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler, bir süre de soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(İHA)

İtfaiye, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana Kozan'da orman yangını: 10 dekarlık alan yanıyor
Benzin istasyonuna 200 metre kala yandı Çin polisinin, çok sayıda Müslüman mahkumu zincirlere bağlı bir şekilde eğitim kamplarına götürmesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı İstanbul Valiliği ve İBB'nin ortak kararıyla Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 18:40:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorlu'da geri dönüşüm deposunda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]