Son Dakika Haberleri: Çorlu'da geri dönüşüm deposunda yangın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çorlu'da geri dönüşüm deposunda yangın

54 dakika önce

Çorlu'da geri dönüşüm deposunda yangınTEKİRDAĞ - Çorlu'da geri dönüşüm için toplanan hurda malzemelerin depolandığı eski bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı.

Çorlu'da geri dönüşüm deposunda yangın

TEKİRDAĞ - Çorlu'da geri dönüşüm için toplanan hurda malzemelerin depolandığı eski bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay Çorlu'da Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde yer alan Çorlu Tren İstasyonu yakınındaki boşaltılmış olan eski bir fabrika binasında meydana geldi.

Geri dönüşüm deposu olarak kullanılan binanın bahçesinde yer alan hurda malzemelerden dumanların yükseldiğini görenler polis ve itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken itfaiye ekipleri de üç ayrı itfaiye aracı ile yangına müdahale ederek söndürdü. Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler bir süre de soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Çorlu'da geri dönüşüm deposunda yangın

İtfaiye, Çorlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana Kozan'da orman yangını: 10 dekarlık alan yanıyor
Saman yüklü traktörün römorku benzin istasyonuna 200 metre kala alev aldı Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi İptal olan düğünün parasını salon sahibinden geri aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 20:07:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorlu'da geri dönüşüm deposunda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]