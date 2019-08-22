Son Dakika Haberleri: Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın
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Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında büyük çaplı yangın çıktı.

Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında büyük çaplı yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Yangın, Çorlu-Tekirdağ karayolu üzerinde bulunan Karatepe mevkisinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede tüm tesisi sardı. Büyüyen yangın nedeniyle metrelerce yükselen alevler, gecenin zifiri karanlığını aydınlatırken kilometrelerce uzaktan da görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yangında zaman zaman patlama sesleri gelirken itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. İlk bilgilere göre yangında ölen yada yaralananın olmadığı belirtildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:51 Kaynak: İHA
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