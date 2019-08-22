Son Dakika Haberleri: Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

7 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Çorlu-Tekirdağ yolundaki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri gece boyunca çalışma yaptı.

Polis, jandarma ve sağlık ekipleri de tedbir amacıyla bölgede bekletildi.

Yangın, soğutma çalışmaları sonrası tamamen söndürüldü.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:08 Kaynak: AA
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