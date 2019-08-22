Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
7 dakika önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:08 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Çorlu-Tekirdağ yolundaki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri gece boyunca çalışma yaptı.
Polis, jandarma ve sağlık ekipleri de tedbir amacıyla bölgede bekletildi.
Yangın, soğutma çalışmaları sonrası tamamen söndürüldü.
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