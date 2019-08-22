Çorlu'da, geri dönüşüm fabrikasında soğutma çalışmaları sürüyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dün gece yarısı geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, yaptığı açıklamada yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, Yangında can kaybı olmazken, söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye erinin ayağına asit dökülmesi sonucu yaralandı. Yaralı itfaiyecinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.dedi.

Çorlu-Tekirdağ karayolunda geri dönüşüm fabrikasındaki dün gece başlayan ve 4 saat süren çalışma sonrasında itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında can kaybı olmazken, söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye erinin ayağına asit dökülmesi sonucu yaralandı. Yaralı itfaiyecinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'İNCELEMELER DEVAM EDİYOR'

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemelerin devam ettiğini belirterek, Yangında can kaybının yaşanmaması bizleri sevindiren taraf. Ancak, maddi bir hasar meydana geldi. Bunun ne kadar olduğu ile ilgili gerekli incelemeler devam ediyor. İncelemeler bitip yangının neden çıktığı ve hasarı ile ilgili rapor hazırlandığı zaman basın ile paylaşacağız. Şuan çalışmalarımız sürüyor. Bir itfaiye erinin ayağına asit dökülmesi sonucu yaralanmıştır. Sağmık durumu iyi ' dedi.

TEBBİR ALINMALIYDI

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, yangının çıktığı geri dönüşüm fabrikasına gelerek burada yetkililerden bilgi aldı. Aygun, Çorlu Karatepe mevkiinde dün akşamdan beri yanan Ekolojik Enerji tesislerindeyiz. Tekirdağ Valimiz Aziz Yıldırım 'ın dediği gibi tedbir alınmazsa böyle felaketlerle karşılaşırız dedi. Tedbir nedir Kim alacak Kim denetleyecekTekrar çok geçmiş olsundiye konuştu. Yangın ile ilgili olarak çalışmalar sürüyor.