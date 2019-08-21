Son Dakika Haberleri: Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
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Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

56 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çorlu-Tekirdağ yolundaki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Tekirdağ, Çorlu ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:50 Kaynak: AA
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