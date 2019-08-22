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Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

53 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangının hasar tespit çalışmaları ile ilgili incelemeler devam ediyor.

Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangının hasar tespit çalışmaları ile ilgili incelemeler devam ediyor. Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın

Kaymakam Cafer Sarılı:

"Yangında can kaybının yaşanmaması bizleri sevindiren taraf ancak maddi hasar meydana geldi. Bunun ne kadar olduğuyla ilgili incelemeler devam ediyor"

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, ilçede bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangınla ilgili hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kaymakam Sarılı, AA muhabirine, tamamen söndürülen yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi.

Fabrikadaki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü anlatan Sarılı, "Yangında can kaybının yaşanmaması bizleri sevindiren taraf ancak maddi hasar meydana geldi. Bunun ne kadar olduğuyla ilgili gerekli incelemeler devam ediyor. İncelemeler bitip yangının neden çıktığı ve hasarıyla ilgili rapor hazırlandığı zaman basınla paylaşacağız." dedi.

Sarılı, yangın söndürme çalışmalarında bacağına asit dökülen bir itfaiye erinin tedavisinin hastanede sürdüğünü kaydetti.

Çorlu-Tekirdağ yolundaki bir geri dönüşüm fabrikasında dün gece henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin gece boyunca yaptığı çalışmayla söndürülmüştü.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:17 Kaynak: AA
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