Çorlu'da gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu'da gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Çorlu'da gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Çorlu ilçesinde, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait şantiyeden bakır kabloları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsız tutuklandı.

Çorlu'da gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Çorlu ilçesinde, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait şantiyeden bakır kabloları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsız tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Paşa Mahallesi'nde, TESKİ'ye ait su kuyularının bulunduğu şantiyeye giren Abdullah T. bakır kabloları çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek Çorlu Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli, burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkartıldığı mahkemece "hırsızlık" suçundan tutuklanan Abdullah T. cezaevine gönderildi.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:30 Kaynak: AA
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