ÇORLU'DA HAVA KİRLİLİĞİYLE YAYILAN AĞIR KOKU HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR - Son Dakika

TRAKYA'nın önemli merkezlerinden Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hava kirliliği ile birlikte yayılan ağır kokular hayatı olumsuz etkiledi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, son zamanlarda artan pis hava kokunun sanayi bölgesi olmasından kaynaklandığı belirterek, 'Buradaki koku problemine sebebiyet veren şey aslında bir hava kirliliğidir. Evet bu bölge yoğun sanayi bölgesi, nüfusun çok yoğun olduğu bir bölge ve dolayısıyla sanayi faaliyetlerinden de atmosfere kirleticiler bırakılıyor. İşte konvansiyonel kirleticiler ve toksik kirleticiler. Aslında bu bölgede havanın kötü kokması ile yatıştırdığımız bir anlamda hafife aldığımız şey tamamen bir hava kirliliği problemidir" dedi.

Trakya'nın önemli sanayi merkezlerinden Tekirdağ'ın başta Çorlu ilçesi olmak üzere çevresi yoğun hava kirliliğinin altına girerken, ilçesinin bazı mahallelerinde yayılan ağır kokular hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Çorlu'nun yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı Hürriyet Mahallesi ve Emlak Konutları mevkisinde hava kirliliğiyle birlikte ağır kokular nedeniyle, vatandaşlar evlerinin pencerelerini kapatmak zorunda kalıyor. Hürriyet Mahallesi Muhtarı Neşe Benek, kirliliğin dönem dönem ortaya çıktığını belirterek, "Bu soruna bir çözüm bulunamadı. Ama bu dönem dayanılmaz bir hale geldi. Geceleri uyuyamıyoruz, cam, kapı açamıyoruz, zehirleniyoruz biz yavaş yavaş. Bu konuda yetkililer ile görüştük. Kaymakam bey ile valimizle, milletvekillerimizle görüştük. Sonuçları bekliyoruz. Bunlar bilinen yerler, .

plastik kokusu geliyor" dedi.

'CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA SEBEBİYET VERİR'

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, son zamanlarda Tekirdağ ve Trakya bölgesinde yoğun hava kirliliğinin en büyük etkisinin sanayi bölgesi olmasıyla birlikte konvansiyonel kirleticiler ve toksik kirleticiler karışmasıyla etkili olduğunu söyledi. 'Buradaki koku problemine sebebiyet veren şey aslında bir hava kirliliğidir. Evet bu bölge yoğun sanayi bölgesi, nüfusun çok yoğun olduğu bir bölge ve dolayısıyla sanayi faaliyetlerinden de atmosfere kirleticiler bırakılıyor. İşte konvansiyonel kirleticiler ve toksik kirleticiler. Aslında bu bölgede havanın kötü kokması ile yatıştırdığımız bir anlamda hafife aldığımız şey tamamen bir hava kirliliği problemidir. O kokuya sebep olan şeyler uçucu organik bileşiklerdir. İçerisinde toksik kanserojenik etkileri olabilen, insan sağlığını çok ciddi boyutlarda etkileyebilecek olan kirleticilerdir organik kirleticiler. Konvansiyonel olan kirleticiler dediğimiz işte azot oksitler S.O.X ler partikül maddeler, bunlar bakanlığın burada istasyonlarında 24 saat boyunca takip edilir izlemeye ölçülüyor. Gelirken de biraz önce baktım bu bölgede hava kalitesinin makul seviyelerde olduğu gözüküyor ama şuna dikkat etmemiz gerekiyor, hava kirliliği ile alakalı konuştuğumuz zaman bu ölçümler 24 saatlik ölçümler ve ortalamaları gösteriyor bazı dönemlerde bazı zamanlarda özellikle de meteorolojik faktörlerin ters etki etmesi ile belirli bölgelerde hava kirletici konsantrasyonları artıyor. Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini belirleyebilmek için iki şeye bakıyoruz. Bir tanesi kirletici in konsantrasyonuna, bir de o kirleticiye maruz kalan insanların maruziyet sürelerine bakıyoruz. Dolayısıyla 24 saatlik ortalamalarda aldığınız zaman düşük konsantrasyonlarda olsa bile, bazen zaman zaman rüzgarlarında etkisiyle yüksek konsantrasyonlarda 15 dakika, yarım saat,1 saatlik maruziyetler bile ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet verir" diye konuştu.

'KOKUYU ÖNLEMEK MÜMKÜN'

Prof. Dr. Tecer, Trakya'nın bir sanayi bölgesi olduğunu hatırlatarak, sanayicilerin ülke ekonomisine büyük katkı verdiğini ancak gerekli çevresel önlemleri almaları gerektiğini söyledi. Tecer, "Sanayi bacalarından çıkan o kokuya sebebiyet veren hava kirleticileri önlemek mümkün bu günümüz teknolojisinde Bu pek rahat ve kolay bir şekilde çözülebiliyor. Mühim olan bunu sadece de sanayiciye bırakmamak lazım. Kamuoyu olarak bunun farkında olmak, bilinçli olmak ve bunu talep etmemiz lazım her platformundan. Yönetimi olarak, işte belediyedir, vilayetidir diğer kamu kurumları kuruluşlarıdır denetimlerini sürdürmeleri gerekir ki böyle bir motivasyon olsun" dedi.

'HAVA KİRLİLİĞİ BÜYÜK SORUNUMUZ'

Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, hava kirliliği sorununun üzerinde durulması gerektiğini ifade ederek, "Daha büyük bir sorunumuz aslında hava kirliliği sorunumuzu es geçmemize üzerinde durmamıza sebebiyet veriyor. Vatandaş olarak da biz şöyle bir kanıksama içerisindeyiz ne yazık ki 'pencereye kapıyı açamıyoruz bugün yine hava çok kötü kokuyor' bu koku değil bu kokuya indirdiğimiz zaman olayı aslında hava kirliliğinin tehlikeli boyutlarını görmezden geliyoruz. Dolayısıyla da halk olarak yaşadığımız bu sorunu ilgili mercilere ulaştırmada, ya da bir talep oluşturmada bir anlamda eksik kalıyoruz. Çorlu Belediyesi ile yaptığımız bir aplikasyon var. Üniversitemizin geliştirdiği 'koder' bunu cep telefonlarımıza indirdiğimiz zaman bu bölgede kokuyu nerede alıyorsak, hangi tür koku alıyorsak ve bunu şiddeti ne ise o dakika o an oraya işaretleyebiliyoruz. Bu işaretlediğimiz yer çevre il müdürlüğümüze, belediyenin ilgili birimlerle ve üniversitemize geliyor. Aslında bu bir farkındalık oluşturma anlamına geliyor. Yani bu soruna dikkat çekmezsek, biz burada yaşayan insanlar olarak bu sorundan etkilenme biçimimizi, etkileme derecemizi ortaya koyamazsak çözüme yönelik de bir çaba oluşmayacaktır. Dolarsa buradan başlamak lazım" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'da etkili olan kötü kokunun kaynağını bulmak için çalışma başlattı.