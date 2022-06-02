Çorlu'da hayrete düşüren kaza: Çarptığı direği yerinden çıkardı, aracını üzerinden kurtarıp kaçtı - Son Dakika
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Çorlu'da hayrete düşüren kaza: Çarptığı direği yerinden çıkardı, aracını üzerinden kurtarıp kaçtı

02.06.2022 11:50

Çorlu'da hayrete düşüren kaza: Çarptığı direği yerinden çıkardı, aracını üzerinden kurtarıp kaçtı Tekirdağ Çorlu'da bir aracın çarptığı direk yerinden çıkarak ağır hasar gördü.

Çorlu'da hayrete düşüren kaza: Çarptığı direği yerinden çıkardı, aracını üzerinden kurtarıp kaçtı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da bir aracın çarptığı direk yerinden çıkarak ağır hasar gördü. Sürücü ise, aracını direğin üzerinden kurtararak olay yerinden kaçtı.

Kaza, Esentepe Mahallesi Eski Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolu istikametine seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir araç, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Devrilen direğin üzerine çıkan aracı kurtaran sürücü ağır hasara rağmen olay yerinden kaçtı.

Kaza yapan aracın ağır hasara rağmen olay yerinden kaçması ise görenleri hayrete düşürdü.

Polis tarafından plakası tespit edilen araç ile ilgili işlem başlatıldı.

Çorlu'da hayrete düşüren kaza: Çarptığı direği yerinden çıkardı, aracını üzerinden kurtarıp kaçtı
Çorlu'da hayrete düşüren kaza: Çarptığı direği yerinden çıkardı, aracını üzerinden kurtarıp kaçtı
Çorlu'da hayrete düşüren kaza: Çarptığı direği yerinden çıkardı, aracını üzerinden kurtarıp kaçtı
Çorlu'da hayrete düşüren kaza: Çarptığı direği yerinden çıkardı, aracını üzerinden kurtarıp kaçtı
Çorlu'da hayrete düşüren kaza: Çarptığı direği yerinden çıkardı, aracını üzerinden kurtarıp kaçtı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da hayrete düşüren kaza: Çarptığı direği yerinden çıkardı, aracını üzerinden kurtarıp kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorlu'da hayrete düşüren kaza: Çarptığı direği yerinden çıkardı, aracını üzerinden kurtarıp kaçtı - Son Dakika
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