Çorlu'da hayvan pazarında esnafın yüzü gülüyor - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde büyükbaş kurbanlık hayvan pazarında esnafın yüzü gülüyor.

Hıdırağa Mahallesi'nde kurulan büyükbaş kurbanlık pazarındaki hayvan satışları esnafı sevindiriyor.

İlçede 10 Yıldır hayvancılık yapan Çetin Katkıcı, işlerinin iyi olduğunu ve bayrama bir kaç gün kala ellerinde çok az kurbanlık kaldığını söyledi.

Katkıcı, işlerin diğer yıllara göre iyi olduğunu ifade ederek, "Büyükbaş hayvan pazarı daha hareketli. Bayrama daha günler var ama elimizdeki kurbanlıkların çoğu satıldı. Birkaç tane kurbanlığımız kaldı. Vatandaşlar bu yıl kurbanlıklara daha çok ilgi gösteriyor. Geçen yıla oranla kurbanlıkların fiyatlarının hemen hemen aynı." dedi.

Üretici Gökhan Akbaş ise salgının insanların kurbanlık almasına engel olmadığını aktardı.

Ellerinde çok az kurbanlık hayvan kaldığını belirten Akbaş, "Bu yıl pazar daha hareketli. İnsanlar salgına rağmen kurbanlarını kesiyor. Şimdiden elimizde çok az kurbanlık kaldı. Bayram sabahına kadar hiç kalmayacak diye düşüyorum." diye konuştu.

Öte yandan ilçede büyükbaş kurbanlık hayvan pazarında, kurbanlıklar 12 ile 25 bin lira arası fiyatlarla satışa sunuluyor.