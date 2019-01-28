Çorlu'da Hırsıza Suç Üstü Yapıldı

Çorlu
'da bir apartmanın bodrum katına hırsızlık amaçlı giren şüpheliyi polis suç üstü yakalandı.
Alınan bilgiye, Muhittin Mahallesi Çetin Emeç
Bulvarı üzerindeki bir apartmanın kapı kilidini kırarak içeriye giren şüpheli, bodrum katındaki elektronik malzemeler ile demir parçalarını toparlamaya başladı.
Bu sırada şüpheliyi fark eden apartman sakinleri, polise haber vererek yardım istedi.
Olay yerine gelen giden polis ekipleri, apartmanın bodrum katında hırsızlık şüphelisini suç üstü yakaladı.
Gözaltına alınan F.B. isimli şüpheli, gerekli işlemler için ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.