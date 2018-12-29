Çorlu'da Hırsızlık İddiası

Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde, elektrik trafosundan kablo çalmaya çalıştığı ileri sürülen şüpheli yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Omurtak Caddesi eski mezarlıkta bulunan elektrik trafosunun kapı kilidini kırarak içeriye giren M.Ş. isimli şüpheli, yüksek gerilim hattı kablosunu kesmek isterken ufak çaplı bir patlama meydana geldi.
Patlamada, elleri ve yüzü yaralanan şüpheli Çorlu Devlet Hastanesine giderek, ateşe düştüğünü iddia edip tedavi olmak istedi.
Görevlilerin şüphelenmesi üzerine haber verilen polisin yaptığı incelemede olayın aslı anlaşıldı.
M.Ş, polis tarafından gözaltına alınırken, olay sonrası ilçenin 3 mahallesinde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.