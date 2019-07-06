Çorlu'da hırsızlık iddiası
14 dakika önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eski halk eğitim merkezi binasının kapı ve pencerelerinin alüminyum doğramaları çalındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eski halk eğitim merkezi binasının kapı ve pencerelerinin alüminyum doğramaları çalındı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:02 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Nusratiye Mahallesi'nde bulunan ve kullanılmayan eski Çorlu Halk Eğitim Merkezi binasının kapı ve pencerelerinin söküldüğü tespit edildi.
Mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Ekipler, etraftaki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Polisin şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.
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