Son Dakika Haberleri: Çorlu'da hırsızlık iddiası
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Çorlu'da hırsızlık iddiası

14 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eski halk eğitim merkezi binasının kapı ve pencerelerinin alüminyum doğramaları çalındı.

Çorlu'da hırsızlık iddiası, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eski halk eğitim merkezi binasının kapı ve pencerelerinin alüminyum doğramaları çalındı.
Alınan bilgiye göre, Nusratiye Mahallesi'nde bulunan ve kullanılmayan eski Çorlu Halk Eğitim Merkezi binasının kapı ve pencerelerinin söküldüğü tespit edildi.
Mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Ekipler, etraftaki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Polisin şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:02 Kaynak: AA
Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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