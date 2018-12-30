Son Dakika Haberleri: Çorlu'da Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

Çorlu'da Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil aküsü çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Çorlu'da Hırsızlık Zanlıları Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil aküsü çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Muradiye ve Turan mahallerinde otomobil aküsü hırsızlığı olaylarıyla ilgili yürüttüğü çalışmada 3 kişiyi şüpheli olarak belirledi.

Ekipler düzenledikleri operasyonla şüpheliler D.V, B.Y. ve Ö.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemeleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:19 Kaynak: AA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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