Çorlu'da Hırsızlık Zanlıları Yakalandı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil aküsü çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.
Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde otomobil aküsü çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Muradiye
ve Turan mahallerinde otomobil aküsü hırsızlığı olaylarıyla ilgili yürüttüğü çalışmada 3 kişiyi şüpheli olarak belirledi.
Ekipler düzenledikleri operasyonla şüpheliler D.V, B.Y. ve Ö.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemeleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:19 Kaynak: AA
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