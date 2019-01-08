Çorlu'da ihracatçılar Türkiye'nin üretim üssü olmaya talip
1 saat önce
Tekirdağ sanayisinin temsilcileri, DÜNYA Gazetesi, Euler Hermes ve Çorlu TSO'nun ortaklaşa düzenlediği toplantıda, yaşanan sorunları, sektörlerindeki gelişmeleri ve büyüme hikayelerini anlattı.
Tekirdağ
sanayisinin temsilcileri, DÜNYA Gazetesi, Euler Hermes
ve Çorlu
TSO'nun ortaklaşa düzenlediği toplantıda, yaşanan sorunları, sektörlerindeki gelişmeleri ve büyüme hikayelerini anlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:05
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