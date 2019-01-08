Son Dakika Haberleri: Çorlu'da ihracatçılar Türkiye'nin üretim üssü olmaya talip

Çorlu'da ihracatçılar Türkiye'nin üretim üssü olmaya talip

1 saat önce

Tekirdağ sanayisinin temsilcileri, DÜNYA Gazetesi, Euler Hermes ve Çorlu TSO'nun ortaklaşa düzenlediği toplantıda, yaşanan sorunları, sektörlerindeki gelişmeleri ve büyüme hikayelerini anlattı.

Çorlu'da ihracatçılar Türkiye'nin üretim üssü olmaya talip, System.String[]
Tekirdağ sanayisinin temsilcileri, DÜNYA Gazetesi, Euler Hermes ve Çorlu TSO'nun ortaklaşa düzenlediği toplantıda, yaşanan sorunları, sektörlerindeki gelişmeleri ve büyüme hikayelerini anlattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:05 

Tekirdağ, Çorlu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Kadının, Platonik Aşk Yaşadığı İş Arkadaşını Öldürdüğü Anlar Saniye Saniye Kaydedildi Arap Takımına Transfer Olan Garry Rodrigues'den Galatasaray'a Veda Mesajı

Galatasaray, Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'le Görüşmelere Başladı Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 10 Yıl Sonra Aynı Projede!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 07:30:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorlu'da ihracatçılar Türkiye'nin üretim üssü olmaya talip
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]