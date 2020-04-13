Çorlu'da iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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Çorlu'da iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle 8 kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Çorlu ilçesinde iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle 8 kişi gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle 8 kişi gözaltına alındı.
Nusratiye Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
Polis ve çevik kuvvet ekiplerinin araya girmesiyle biten kavgada 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında da para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:34 Kaynak: AA
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