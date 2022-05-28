Çorlu'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Çorlu'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada: 3 yaralı

28.05.2022 21:18
Çorlu'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kameraya yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kameraya yansıdı. Can pazarı yaşanan olayda 3 kişi yaralandı.

Kaza, Cemaliye Mahallesi Perşembe Pazarı yanı Metiner 2. Sokak'ta meydana geldi. Silahtarağa Mahallesi istikametinden Dere Meydanı istikametine seyreden Osman D. idaresindeki 59 ADU 158 plakalı motosiklet, bir aracı solladığı sırada karşı yönden gelen Serkan İ.'nin kullandığı plakasız motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüleri ile yolcu Zekican E. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı 3 kişi ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı ise kameralar tarafından an be an kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Çorlu'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada: 3 yaralı
Çorlu'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada: 3 yaralı
Çorlu'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada: 3 yaralı

YORUMLAR
500
Alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı Alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı Çorlu'da Yunuslar suçlulara göz açtırmıyor Çorlu'da Yunuslar suçlulara göz açtırmıyor
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada: 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 21:24:22. #1.11#
SON DAKİKA: Çorlu'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement