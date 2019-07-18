Son Dakika Haberleri: Çorlu'da ilçe koordinasyon toplantısı yapıldı
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Çorlu'da ilçe koordinasyon toplantısı yapıldı

54 dakika önce

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 12 Haziran 2019 tarih ve 38533 sayılı yazıları gereğince Çorlu İlçe Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Çorlu'da ilçe koordinasyon toplantısı yapıldı, System.String[]
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 12 Haziran 2019 tarih ve 38533 sayılı yazıları gereğince Çorlu İlçe Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 96. maddesi gereğince İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ülkemizdeki yabancılara yönelik uyum faaliyetleri kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Çorlu Kaymakamlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen toplantı Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kamu kurumlarının temsilcileri, eğitim kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, din görevlileri ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş sunum yaparak Yabancılara Yönelik Uyum ve Göç konusunda katılımcılara bilgiler verdi. - TEKİRDAĞ
İçişleri Bakanlığı, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:54 Kaynak: İHA
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