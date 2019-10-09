Çorlu'da ilk 10 ayda 60 bin ton asfalt serildi

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve yüklenici firmalar şehir genelinde yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürürken, ilk 10 aylık süreçte 60 bin tonun üzerinde asfalt serimi yapıldı.



Çorlu genelinde farklı bölgelerde yol, parke taşı ve kaldırım yapımına devam eden Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol ve kaldırım ekipleri ile yüklenici firma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.



Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt Fen İşleri Müdürlüğü yol ve kaldırım ekipleri ile yüklenici firma ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları değerlendirirken ekiplerin özverili çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.



Başkan Sarıkurt, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartları da göz önüne alırsak Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ile yüklenici firma ekiplerimiz tarafından geride kalan 10 aylık süreç içerisinde önemli büyüklükte çalışma gerçekleştirildi. Bu süreçte Çorlu'muz genelinde 60 bin tonun üzerinde asfalt serimi gerçekleştirirken 71 bin 150 metrekare parke taşı ve 18 bin 200 metre bordür döşemesi yapıldı. Şehrimizde TESKİ, TREDAŞ ve telekomünikasyon firmaları tarafından yürütülen çalışmalar ya da hava şartları nedeniyle bozulan yollarda yama ve tadilat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yollarda tamir ve tadilat yapan ekiplerimiz çalışmalarını hava şartları elverdiği sürece devam ettirecek" dedi. - TEKİRDAĞ