Çorlu ilçesinde, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Trakya Şubesince, "İnsan Yönetimi Kongresi" düzenlendi.

Çorlu Halk Eğitim Merkezi Kongre Salonu'nda bu yıl 11'incisi düzenlenen kongrede, Trakya Bölgesi'ndeki sanayici, iş veren, ticaret erbabı ve insan yönetimi profesyonelleri bir araya geldi.

PERYÖN Trakya Şube Başkanı Özber Çetin, burada yaptığı konuşmada, insan yönetiminde kaliteli ve daha iyi hizmet vermek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Herkese desteklerinden dolayı teşekkür eden Çetin, "Bu kongre, bölge ticaret ve sanayisi adına çok önemli. Burada bütün iş insanları bir araya gelerek bilgi ve gelişmelerle ilgili birbirlerinden bilgi alış verişinde bulunuyor. Güzel ve faydalı bir kongre olmasını temenni ediyorum." dedi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan ise oda olarak sanayide ve ticarette ilerlemenin yolunun insan gücünü en iyi şekilde eğitmek ve en iyi şekilde değerlendirmekle mümkün olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Volkan, ortak hedeflerinin zengin bir Türkiye, mutlu çalışan ve mutlu işveren olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnsan kaynakları, işletmeler ve yöneticiler için en önemli konudur. Şirketlerin ayakta kalabilmeleri için sürdürülebilir büyüme sağlamaları gerekmekte ve bunun yolu da doğru insan kaynağı yönetiminden geçmektedir. Bu nedenle, düzenlenen bu kongrenin doğrudan muhatabı olduğumuza inanıyor ve bu dayanışmayı başarıyla sonuca ulaştırabileceğimiz konusunda siz firmalarımıza da sonsuz güven duyuyoruz. Unutmayalım ki bu kongre kapsamında istişarelerimiz sonrası işe alacağımız her bir çalışanımız ülkede işsizliği azaltmanın yanı sıra, ekonomik büyümemize yeni bir ivme kazandıracak."

Kongreye Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter de katıldı.