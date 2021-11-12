Çorlu'da iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Çorlu ilçesinde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Omurtak Caddesi'ndeki dernek binasında yapılan imza töreninde konuşan MÜSİAD Tekirdağ Şube Başkanı Doğan, MÜSİAD Tekirdağ ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce iş birliği protokolü imzalandığını söyledi.

Doğan, protokol ile 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu kapsamında denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan şüpheli, sanık ve hükümlüler ile suçtan zarar gören mağdurların topluma kazandırılması, yükümlülerin yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve topluma uyum sağlamasının amaçlandığını kaydetti.

Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünün, iş ve meslek sahibi olmayan yükümlüleri ve hükümlüleri tespit edeceğini belirten Doğan, "Yaptığımız çalışma ile ilgili kurumlar işbirliğinde mesleki eğitim programları verilerek, başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanacak. Bu kişilerin, belirlenecek işyerlerinde işe yerleştirilmesi sağlanacak ve iş ve meslek konusunda bilgi ve belge sahibi olmayan hükümlü ve yükümlüler ise direkt talep doğrultusunda uygun işletmelerde işe yönlendirilecek." diye konuştu.

İşe yerleştirilen tüm hükümlü ve yükümlülerin belirli periyotlarda görevlilerce çalıştıkları işyerlerinde ziyaret edileceklerini kaydeden Doğan, gerekli psiko-sosyal desteklerin de sağlanacağını ifade etti.

Konuşmanın ardından iş birliği protokolü MÜSİAD Tekirdağ Şube Başkanı Ramazan Doğan, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Özcan ve Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürü Mahmut Okumuş tarafından imzalandı.