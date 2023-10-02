Deterjan karıştırıcı mikserin altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Deterjan karıştırıcı mikserin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Deterjan karıştırıcı mikserin altında kalan kişi hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 02.10.2023 16:59

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen olayda, deterjan karıştırıcı mikserin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinde deterjan karıştırıcı mikserin altında kalan kişi öldü.

DETERJAN KARIŞTIRICI MİKSER ÜZERİNE DÜŞTÜ

Hatip Mahallesi'nde bulunan Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde deterjan üretimi yapan bir iş yerinde forklift üzerindeki deterjan karıştırıcı mikser S.Ö'nün üzerine düştü. İş yerindekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deterjan imalathanesinde feci kaza! Karıştırıcı mikserin altında kalan kişi hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Sabahattin Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Çorlu Devlet Hastanesi'ne morguna götürüldü.

Deterjan imalathanesinde feci kaza! Karıştırıcı mikserin altında kalan kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Tekirdağ, Çorlu, Kaza, 3. Sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Deterjan karıştırıcı mikserin altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deterjan karıştırıcı mikserin altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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