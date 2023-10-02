Deterjan karıştırıcı mikserin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinde deterjan karıştırıcı mikserin altında kalan kişi öldü.

DETERJAN KARIŞTIRICI MİKSER ÜZERİNE DÜŞTÜ

Hatip Mahallesi'nde bulunan Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde deterjan üretimi yapan bir iş yerinde forklift üzerindeki deterjan karıştırıcı mikser S.Ö'nün üzerine düştü. İş yerindekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Sabahattin Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Çorlu Devlet Hastanesi'ne morguna götürüldü.