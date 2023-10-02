Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinde deterjan karıştırıcı mikserin altında kalan kişi öldü.
Hatip Mahallesi'nde bulunan Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde deterjan üretimi yapan bir iş yerinde forklift üzerindeki deterjan karıştırıcı mikser S.Ö'nün üzerine düştü. İş yerindekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Sabahattin Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Çorlu Devlet Hastanesi'ne morguna götürüldü.
Son Dakika › Yaşam › Deterjan karıştırıcı mikserin altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika