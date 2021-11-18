Çorlu'da izinsiz tezgah açan seyyar satıcılar ile yol işgallerine yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, izinsiz tezgah açan seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekipler, ilçenin muhtelif noktalarında izinsiz tezgah açan seyyar satıcılar, kaldırım ve yaya yolları işgalleri ile izinsiz asılan ya da yapıştırılan afiş ve duyurular konusunda denetim yaptı.

Kumyol, Şehit Teğmen Yavuzer, Eski Tekirdağ, Şinasi Kurşun ve Mustafa Kemal caddelerinde denetim gerçekleştiren ekipler, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre cezai ve idari yaptırım uyguladı.

Ekipler, izinsiz asılan afişleri de topladı.

Denetimlerin belirli aralıklarla süreceği belirtildi.