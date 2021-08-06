Çorlu'da kaçak sigara ve tütün operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Çorlu ilçesinde kaçak sigara ve tütün operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, ilçede belirlenen adreslere kaçakçılık operasyonu düzenledi.

Operasyonda 52 bin 50 içi tütünle doldurulmuş makaron, 155 kilogram kıyılmış tütün, 8 bin 600 boş makaron, 19 kilo 450 gram nargile tütünü ve 9 bin tütün sarma kağıdı, 720 paketlerinden koparılmış TAPDK bandrol ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.