Çorlu'da kaçak tütün, makaron ve silah ele geçirildi - Son Dakika
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Çorlu'da kaçak tütün, makaron ve silah ele geçirildi

28.05.2022 14:50
Çorlu'da kaçak tütün, makaron ve silah ele geçirildi

Çorlu ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde tütün, makaron ve silah ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde tütün, makaron ve silah ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı denetimler yaptı.

Denetimlerde 30 bin 520 makarona doldurulmuş satışa hazır sigara, 105 kilogram kıyılmış tütün, 2 ruhsatsız tabanca ve 45 tabanca mermisi ele geçirildi.

Tabanca ve mermilerle yakalanan şüpheli hakkında 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, diğerleri hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

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