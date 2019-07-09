Son Dakika Haberleri: Çorlu'da kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı
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Çorlu'da kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan kaçak tütün operasyonunda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Çorlu'da kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan kaçak tütün operasyonunda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Çorlu ilçesinde polis ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 5 ayrı adreste operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 bin 28 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 64 bin 760 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 5 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:22 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa
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