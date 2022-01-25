ÇORLU'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU: 3 GÖZALTI - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir işyeri ve araçta yaptığı aramalarda çok miktarda kaçak tütün ile tütün ürünleri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir iş yerinde yüklü miktarda kaçak tütün ve tütün ürünleri olduğunu belirledi. İş yeri ve bir araçta arama yapan polis, 40 bin 660 içi doldurulmuş makaron, 530 bin bandrolsüz boş makaron, 22 bin 800 TPDK bandrollü boş makaron, 21 kilogram mükerrer bandrollü tütün,19 bin 450 sigara sarma kağıdı ele geçildi. Polis, kaçak ürünlerle ilgili gözaltına aldığı 3 kişiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.