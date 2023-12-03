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Çorlu'da kaçırılmış gibi fidye isteyen kişi yakalandı - Son Dakika

Çorlu'da kaçırılmış gibi fidye isteyen kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir süredir ulaşılamayan oğlunun kaçırıldığı notu bulan baba, fidye istenen adrese para bıraktı. Ancak daha sonra oğlu, parayı almak için olay yerine gelince gözaltına alındı. Oğul, borçlarını ödemek için bu yola başvurduğunu itiraf etti.

Çorlu\'da kaçırılmış gibi fidye isteyen kişi yakalandı
03.12.2023 - 13:39,
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kaçırılmış gibi not bırakarak babasından fidye isteyen kişi yakalandı.
İlçede yaşayan N.A, bir süredir ulaşamadığı oğlu E.A'nın hayatından endişe ederek Çorlu Emniyet Müdürlüğüne kayıp müracaatında bulundu.
Daha sonra eve dönen N.A, evde oğlunun kaçırıldığı ve istenen adrese 300 bin lira getirmezse öldürüleceği yazılı not buldu.
Baba N.A, emniyete giderek durumu anlattı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince alınan geniş güvenlik önlemleri altında baba istenilen yere parayı bıraktı.
Bir süre sonra, parayı almak için olay yerine gelen oğul E.A, ekipler tarafından gözaltına alındı.
E.A emniyetteki ifadesinde, babası kayıp müracaatı için emniyete gittiğinde, para istenen notu kapının altından attığını itiraf etti.
Borçlarını ödeyemediği için evden kaçtığını iddia eden E.A, alacağı parayla borçlarını ödemeyi planladığını söyledi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Çorlu, Baba, Tutuklama, Güvenlik, Adliye, Gözaltı, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da kaçırılmış gibi fidye isteyen kişi yakalandı - Son Dakika
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