Çorlu'da Kadınları Taciz Eden Motosikletli Tutuklandı
1 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde motosikletiyle giderken yolda yürüyen 3 kadını elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Canel Köle (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu
ilçesinde motosikletiyle giderken yolda yürüyen 3 kadını elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Canel Köle (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çorlu'da önceki gün Şeyhsinan Mahallesi'nde yürüyen N.Ö. isimli kadına, motosikletle yanından geçen biri elle tacizde bulundu. Kadın polise giderek, şikayetçi oldu. Polis
tacizciyi ararken bir gün sonra aynı mahallede Z.Ç., adlı kadın da yine motosikletli bir kişinin tacizine uğradı. Motosikletli tacizci son olarak Muhittin Mahallesi'nde Y.Ö. adlı kadını taciz etti. 2 kadının da şikayetçi olması üzerine araştırmalarını genişleten polis, görgü tanıklarının verdiği eşgal ve güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler sayesinde motosikletli tacizcinin Canel Köle olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Köse'yi 3 kadın teşhis etti. Polisteki sorgusunda susma hakkını kullanan Canel Köle sevk edilidği adliyede mahkemece tutuklandı. Tacizciye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan da 4 bin 658 TL cezası verildi. - Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:36 Kaynak: DHA
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