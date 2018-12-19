Son Dakika Haberleri: Çorlu'da Kar Etkisini Arttırdı (2)

Çorlu'da Kar Etkisini Arttırdı (2)

47 dakika önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde artan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde artan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hayrabolu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

İlçenin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 4-5 santimetreye ulaştı.

Çorlu'da gün boyu devam edecek

Çorlu'da da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı.

Kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde trafik akışında aksamalar yaşanırken, kar lastiği kullanmayan bazı sürücüler de araçlarını bulunduğu yerden hareket ettiremedi.

Polis ve belediye ekipleri, ana arterlerdeki trafik akışını hızlandırmak için çalışma yaparken, tuzlama ekipleri de olası buzlanma olaylarına karşı hazır bulunduruldu.

Meteoroloji yetkilileri, Çorlu'da hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğunu ve kar yağışının gün boyu devam edeceğini kaydetti.

Tekirdağ'da Çerkezköy, Muratlı, Şarköy ile Kapaklı ilçeleri de kar yağışından olumsuz etkileniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:22 Kaynak: AA

Tekirdağ, Hayrabolu, Çorlu, Kar, Güncel
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