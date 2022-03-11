Çorlu'da kar temizleme çalışması yapıldı - Son Dakika
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Çorlu'da kar temizleme çalışması yapıldı

11.03.2022 16:24
Çorlu'da kar temizleme çalışması yapıldı

Çorlu ilçesinde belediye ekipleri yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Çorlu ilçesinde belediye ekipleri yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağıştan en çok etkilenen Esentepe ve Hürriyet mahalleleri başta olmak üzere ilçe genelinde kar ve buzlanmaya karşı çalışma gerçekleştirdi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Srıkurt, yolların açık kalması ve buzlanmanın önüne geçebilmek için 30 personel, 5 greyder, 4 bekoloder, 2 leoder, 2 kar kaplanı, tuzlama robotu ve solüsyon traktörünün kullanıldığını belirtti.

Ekiplerin çalışmalar kapsamında 65 ton tuz ve 8 ton solüsyon kullanıldığını aktaran Sarıkurt, şunları kaydetti:

"30 personel tarafından yürütülen çalışmalarda bağlantı yolları, ana arterler başta olmak üzere halkımızın yoğun olarak kullandığı kaldırım, yaya geçitleri gibi alanlarda tuzlama yaptık. Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri de sokaklarda yaşayan can dostları yalnız bırakmadı. Kentin muhtelif noktalarında sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışması yapan ekiplerimiz, çeşitli noktalara da mama bıraktı."

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Fen İşleri Müdürlüğü, Esentepe, Çorlu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorlu'da kar temizleme çalışması yapıldı - Son Dakika


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