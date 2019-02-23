Son Dakika Haberleri: Çorlu'da Kar Yağışı

Çorlu'da Kar Yağışı

55 dakika önce

Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Trakya Bölgesi'nin pek çok yerleşim yerinde etkili olan kar yağışı Çorlu'da da etkili olmaya başladı.

Çorlu'da Kar Yağışı, System.String[]
Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Trakya Bölgesi'nin pek çok yerleşim yerinde etkili olan kar yağışı Çorlu'da da etkili olmaya başladı.

Gün içerisinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini yitirse de ilçe genelinde özellikle kaldırımlar kar yağışının etkisi ile beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Çorlu'da hava sıcaklığı da sıfırın altında dört dereceye kadar düştü. Kar yağışı nedeniyle araç sürücülerinin zor anlar yaşadığı Çorlu'da zaman zaman şiddetli esen rüzgar nedeniyle yayalar da zor anlar yaşadı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:55 Kaynak: İHA

AFAD, Çorlu, Kar, Güncel
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