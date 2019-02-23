Çorlu'da Kar Yağışı
55 dakika önce
Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Trakya Bölgesi'nin pek çok yerleşim yerinde etkili olan kar yağışı Çorlu'da da etkili olmaya başladı.
Afet ve Acil Durum (AFAD
) Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Trakya Bölgesi
'nin pek çok yerleşim yerinde etkili olan kar yağışı Çorlu
'da da etkili olmaya başladı.
Gün içerisinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini yitirse de ilçe genelinde özellikle kaldırımlar kar yağışının etkisi ile beyaza büründü. Kar
yağışının etkili olduğu Çorlu'da hava sıcaklığı da sıfırın altında dört dereceye kadar düştü. Kar yağışı nedeniyle araç sürücülerinin zor anlar yaşadığı Çorlu'da zaman zaman şiddetli esen rüzgar nedeniyle yayalar da zor anlar yaşadı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:55 Kaynak: İHA
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