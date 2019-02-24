Çorlu'da Kar Yağışı - Tekirdağ
31 dakika önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Akşam saatlerinden itibaren soğuk havanın da etkisiyle Çorlu'da, hava sıcaklığı eksi 3'e düştü. Kar
yağışı nedeniyle ilçe merkezindeki trafik akışında aksamalar yaşanırken, polis ekipleri muhtemel kazalara karşı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Yağış nedeniyle kara yolları ve belediye ekipleri de bazı bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.
Öte yandan meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının eksi 3 derece olduğu kentte kar yağışının gece yarısına kadar devam edeceğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:39 Kaynak: AA
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