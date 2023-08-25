Çorlu'da Kavga Ettiği Arabanın Camlarını Kırdı - Son Dakika

Çorlu'da Kavga Ettiği Arabanın Camlarını Kırdı

Son Güncelleme: 25.08.2023 13:09

Çorlu ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, kavga ettiği Selami G.'nin park halindeki otomobilinin üzerine çıkarak camlarını kırıp kaportasına zarar verdi. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kimliği belirsiz kişi, kavga ettiği Selami G.'nin park halindeki otomobilinin üzerine çıkıp yumruk ve tekme ile camlarını kırarak kaportasına zarar verdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde meydana geldi. 58 DN 071 plakalı otomobilin park edip aracından inen Selami G. ile kimliği belirsiz kişi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Araya giren taraflar, kavgayı büyümeden önledi. Gömleğinin yırtıldığı görülen Selami G., otomobilini de bırakıp olay yerinden kaçtı. Çevresindekilerin sakinleştirmeye çalıştığı kişi ise Selami G.'nin otomobilin üzerine çıktı, ardından da camlarını yumruk ve tekme ile kırıp, kaportasına zarar verdi. Saldırgan daha sonra olay yerinden uzaklaşırken, yaşananlar kameraya yansıdı.

İhbar üzerine polisin olay yerine gelmesiyle otomobilinin yanına dönen Selami G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da Kavga Ettiği Arabanın Camlarını Kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorlu'da Kavga Ettiği Arabanın Camlarını Kırdı - Son Dakika
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